Самолет, вертолет и 900 оккупантов: обновленные потери россиян
Фото: РФ потеряла уже более 134 тысяч своих военных (Getty Images)
Украинские военные уничтожили еще 910 российских оккупантов. Защитники сбили самолет и вертолет врага.
Общие боевые потери противника по состоянию на 8 февраля ориентировочно составили:
- личного состава - около 134100 (+910) человек ликвидировано,
- танков - 3253 (+8) ед,
- боевых бронированных машин - 6458 (+15) ед,
- артиллерийских систем - 2236 (+4) ед,
- РСЗО - 461 (+0) ед,
- средства ПВО - 228 (+1) ед,
- самолетов - 295 (+1) ед,
- вертолетов - 285 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1961 (+3),
- крылатые ракеты - 796 (+0),
- корабли /катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5112 (+5 ед,
- специальная техника – 211 (+3).
Напомним, как сообщали в Генштабе, украинские бойцы отразили атаки оккупантов на пяти направлениях.
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