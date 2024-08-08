Літак, вертоліт і майже 1200 окупантів. Нові втрати РФ у війні за добу

Ситуація на фронті

За добу, 7 серпня, на фронті сталося 96 бойових зіткнень. Найактивніше РФ і далі діє на Покровському напрямку, де відбулася майже третина наступальних дій.

Як уточнюють в Інституті вивчення війни, ЗСУ повернули частину втрачених позицій біля Часового Яру. Але у загарбників все ж таки є територіальні успіхи в боях за Донецьку область.

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