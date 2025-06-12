Літак упав на гуртожиток. Що відомо про авіакатастрофу в Індії

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Де сталася авіакатастрофа?

Куди слідував рейс?

Чи є загиблі і що відомо про постраждалих?

В якому технічному стані був літак?

Обставини авіакатастрофи

12 червня 2025 біля аеропорту міста Ахмадабад на заході Індії розбився пасажирський літак авіакомпанії Air India, що виконував рейс AI171 до британського аеропорту Гатвік поблизу Лондона.

Як заявили в диспетчерській службі аеропорту, літак вилетів о 13:39 (10:09 за Гринвічем) з однієї зі злітно-посадкових смуг. Через кілька секунд він подав сигнал "Mayday" (міжнародний сигнал лиха у радіотелефонному зв'язку), сигналізуючи про надзвичайну ситуацію, але після цього літак не відповів.

Літак втратив радіолокаційний зв’язок на висоті 200 метрів, після чого різко знизився та розбився.

Сайт відстеження польотів Flightradar24 повідомив, в Індії розбився літак Boeing 787-8 Dreamliner з реєстраційним номером VT-ANB. Згодом інформацію підтвердила й авіакомпанія Air India.

Невдовзі з'явилися відео очевидців, де видно чорний густий дим та пожежу після катастрофи борту.

Літак впав у житловій зоні у районі Мегхані. За даними The Times of India, – на дах гуртожитку медичного коледжу.

Фото: літак впав на дах будівлі (x.com/clashreport)

Через аварію Міжнародний аеропорт імені Сардара Валлабхбхай Пателя в Ахмадабаді тимчасово припинив роботу. На тлі призупинення польотів Індійська залізниця оголосила про плани використовувати поїзди для перевезення пасажирів, які застрягли в Ахмадабаді.

Що відомо про постраждалих

На місце аварії оперативно прибули пожежні машини та карети швидкої допомоги. Людей евакуювали з місця аварії на ношах.

В Air India повідомили, що на борту літака Boeing 787-8 перебувало 230 пасажирів, 10 членів екіпажу та 2 пілоти. Серед пасажирів:

169 – громадяни Індії,

53 – громадяни Великої Британії,

1 – громадянин Канади,

7 – громадяни Португалії.

Reuters пише, що з 242 осіб на борту літака було 217 дорослих та 11 дітей.

Зазначимо, Міністерство закордонних справ України після перевірки повідомило, що українців на борту боїнга не було.

Хоча офіційних даних про загиблих внаслідок падіння літака наразі немає, ЗМІ пишуть, що жертвами авіакатастрофи могло стати щонайменше 30 осіб.

Так, Reuters наводить слова федерального міністра охорони здоров'я Індії, що "багато людей" загинули в результаті трагедії.

Індійський телеканал CNN News-18 повідомив, що літак впав на дах їдальні державного гуртожитку медичного коледжу BJ, в результаті чого загинуло багато студентів-медиків. Рятувальники вилучили принаймні 30-35 тіл, ще більше людей опинилися під завалами.

Також The Times of India опублікувало інформацію про ймовірну загибель колишнього головного міністра штату Гуджарат Віджай Рупані на борту літака Air India. Згідно з документом онлайн-реєстрації, Рупані завершив реєстрацію в бізнес-класі.

В якому стані був літак перед аварією

Boeing 787-8 Dreamliner є одним із найсучасніших пасажирських бортів, що перебувають в експлуатації.

Видання The Times of India з посиланням на експертів пише, що літак був добре заправлений перед вильотом, що посилило інтенсивність вибуху під час аварії.

Оскільки борт мав велику кількість пального на борту, це також значно ускладнило рятувальні роботи.

Як можлива причина авіакатастрофи розглядається технічна несправність, адже пілоти встигли подати сигнал лиха.

Повідомляється, що Генеральний директорат цивільної авіації Індії розпочне офіційне розслідування обставин аварії разом із технічною командою Boeing.

В Міністерстві цивільної авіації зазначили The Times of India, що генеральний директор Бюро з розслідування авіаційних подій разом зі слідчою групою вже вирушили до Ахмадабада для з'ясування причини катастрофи.

Реакція на трагедію з літаком

Місто Ахмадабад, де сталася авіакатастрофа, є головним містом Гуджарату, рідного штату прем'єра Індії Нарендра Моді. Реагуючи на трагедію, Моді висловив свої співчуття та заявив, що зв'язався з відповідними органами влади для організації допомоги постраждалим.

"Трагедія в Ахмедабаді приголомшила та засмутила нас. Це неймовірно боляче. У цю сумну годину мої думки з усіма, хто постраждав. Я зв'язався з міністрами та органами влади, які працюють над тим, щоб допомогти постраждалим", – повідомив прем'єр-міністр Індії.

В Офісі міністра авіації наголосили, що прем'єр Нарендра Моді доручив негайно забезпечити всю необхідну підтримку рятувальних робіт. Усі відповідні відомства перебувають у стані підвищеної готовності, і вживаються скоординовані зусилля, додали у відомстві.

В МЗС Великої Британії також повідомили, що співпрацюють з владою Індії, щоб терміново встановити факти катастрофи та надати підтримку постраждалим.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що кадри аварії є "жахливими", і що його постійно інформують про розвиток ситуації.

При підготовці використовувалися: публікації The Times of India, Reuters, повідомлення в X прем'єр-міністра Нарендра Моді та авіакомпанії Air India.