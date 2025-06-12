Самолет упал на общежитие. Что известно об авиакатастрофе в Индии

Главное:

Где произошла авиакатастрофа?

Куда следовал рейс?

Есть ли погибшие и что известно о пострадавших?

В каком техническом состоянии находился самолет?

Обстоятельства авиакатастрофы

12 июня 2025 года возле аэропорта города Ахмадабад на западе Индии разбился пассажирский самолет авиакомпании Air India, выполнявший рейс AI171 в британский аэропорт Гатвик вблизи Лондона.

Как заявили в диспетчерской службе аэропорта, самолет вылетел в 13:39 поместному времени. Через несколько секунд он подал сигнал "Mayday" (международный сигнал бедствия в радиотелефонной связи), сигнализируя о чрезвычайной ситуации, но после этого самолет не ответил.

Самолет потерял радиолокационную связь на высоте 200 метров, после чего резко снизился и разбился.

Сайт отслеживания полетов Flightradar24 сообщил, в Индии разбился самолет Boeing 787-8 Dreamliner с регистрационным номером VT-ANB. Впоследствии информацию подтвердила и авиакомпания Air India.

Вскоре появились видео очевидцев, где виден черный густой дым и пожар после крушения борта.

Самолет упал в жилой зоне в районе Мегхани. По данным The Times of India, – на крышу общежития медицинского колледжа.

Фото: самолет упал на крышу здания (x.com/clashreport)

Из-за аварии Международный аэропорт имени Сардара Валлабхбхай Пателя в Ахмадабаде временно прекратил работу. На фоне приостановки полетов Индийская железная дорога объявила о планах использовать поезда для перевозки пассажиров, застрявших в Ахмадабаде.

Что известно о пострадавших

На место крушения оперативно прибыли пожарные машины и кареты скорой помощи. Людей эвакуировали с места аварии на носилках.

В Air India сообщили, что на борту самолета Boeing 787-8 находились 230 пассажиров, 10 членов экипажа и 2 пилота. Среди пассажиров:

169 – граждане Индии,

53 – граждане Великобритании,

1 – гражданин Канады,

7 – граждане Португалии.

Reuters пишет, что из 242 человек на борту самолета было 217 взрослых и 11 детей.

Отметим, Министерство иностранных дел Украины после проверки сообщило, что украинцев на борту боинга не было.

Хотя официальных данных о погибших в результате падения самолета на данный момент нет, СМИ пишут, что жертвами авиакатастрофы могло стать по меньшей мере 30 человек.

Так, Reuters приводит слова "федерального министра здравоохранения Индии, что "многие люди" погибли в результате трагедии.

Индийский телеканал CNN News-18 сообщил, что самолет упал на крышу столовой государственного общежития медицинского колледжа BJ, в результате чего погибли многие студенты-медики. Спасатели достали по крайней мере 30-35 тел, и еще больше людей оказались под завалами.

Также The Times of India опубликовало информацию о вероятной гибели бывшего главного министра штата Гуджарат Виджай Рупани на борту самолета Air India. Согласно документу онлайн-регистрации, Рупани завершил регистрацию в бизнес-классе.

В каком состоянии был самолет перед аварией

Boeing 787-8 Dreamliner является одним из самых современных пассажирских бортов в эксплуатации.

Издание The Times of India со ссылкой на экспертов пишет, что самолет был хорошо заправлен перед вылетом, что усилило интенсивность взрыва во время аварии.

Поскольку у борта было большое количество горючего на борту, это также значительно усложнило спасательные работы.

В качестве возможной причины авиакатастрофы рассматривается техническая неисправность, ведь пилоты успели подать сигнал бедствия.

Сообщается, что Генеральный директорат гражданской авиации Индии приступит к официальному расследованию обстоятельств аварии вместе с технической командой Boeing.

В Министерстве гражданской авиации отметили The Times of India, что генеральный директор Бюро по расследованию авиационных происшествий вместе со следственной группой уже отправились в Ахмедабад для выяснения причины катастрофы.

Реакция на трагедию с самолетом

Город Ахмадабад, где произошла авиакатастрофа, является главным городом Гуджарата, родного штата премьера Индии Нарендра Моди. Реагируя на трагедию, Моди выразил свои соболезнования и заявил, что связался с соответствующими органами власти для организации помощи пострадавшим.

"Трагедия в Ахмадабаде ошеломила и огорчила нас. Это невероятно больно. В этот печальный час мои мысли со всеми пострадавшими. Я связался с министрами и органами власти, которые работают над тем, чтобы помочь пострадавшим", – сообщил премьер-министр Индии.

В Офисе министра авиации отметили, что премьер Нарендра Моди поручил немедленно обеспечить всю необходимую поддержку спасательных работ. Все соответствующие ведомства находятся в состоянии повышенной готовности, и предпринимаются скоординированные усилия, добавили в ведомстве.

В МИД Великобритании также сообщили, что сотрудничают с властями Индии, чтобы срочно установить факты катастрофы и оказать поддержку пострадавшим.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что кадры аварии "ужасающие", и что его постоянно информируют о развитии ситуации.

При подготовке использовались: публикации The Times of India, Reuters, сообщения в X премьер-министра Нарендра Моди и авиакомпании Air India.