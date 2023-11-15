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Літак та понад 800 окупантів. Генштаб оновив втрати Росії у війні

Україна, Середа 15 листопада 2023 08:12
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Літак та понад 800 окупантів. Генштаб оновив втрати Росії у війні Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 15 листопада (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 15 листопада, склали 820 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 314290 військових. Крім того, ЗСУ знищили літак, 58 артсистем та 28 дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 15.11.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 314290 (+820) осіб ліквідовано;
  • танків - 5377 (+15) од.;
  • бойових броньованих машин - 10104 (+18) од.;
  • артилерійських систем - 7647 (+58) од.;
  • РСЗВ - 884 (+2) од.;
  • засоби ППО - 582 (+2) од.;
  • літаків - 323 (+1) од.;
  • вертольотів - 324 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5675 (+26) од.;
  • крилаті ракети - 1562 (+1) од.;
  • кораблі/катери - 22 од.;
  • підводні човни - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 10020 (+47) од.;
  • спеціальна техніка - 1083 (+2) од.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, сили оборони України продовжують штурмові дії на південь від Бахмута Донецької області, ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку і тримають оборону в районі Авдіївки. Минулої доби сталося понад 60 бойових зіткнень. Зокрема, як зазначають в Інституті вивчення війни, ЗСУ розширюють зону контролю на лівому березі Херсонської області в районі Кринок і просунулися в районі Вербового Запорізької області.

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