Літак та понад 800 окупантів. Генштаб оновив втрати Росії у війні

Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 15 листопада, склали 820 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 314290 військових. Крім того, ЗСУ знищили літак, 58 артсистем та 28 дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 15.11.23 орієнтовно склали: особового складу - близько 314290 (+820) осіб ліквідовано;

танків - 5377 (+15) од.;

бойових броньованих машин - 10104 (+18) од.;

артилерійських систем - 7647 (+58) од.;

РСЗВ - 884 (+2) од.;

засоби ППО - 582 (+2) од.;

літаків - 323 (+1) од.;

вертольотів - 324 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5675 (+26) од.;

крилаті ракети - 1562 (+1) од.;

кораблі/катери - 22 од.;

підводні човни - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 10020 (+47) од.;

спеціальна техніка - 1083 (+2) од. Ситуація на фронті За даними Генштабу, сили оборони України продовжують штурмові дії на південь від Бахмута Донецької області, ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку і тримають оборону в районі Авдіївки. Минулої доби сталося понад 60 бойових зіткнень. Зокрема, як зазначають в Інституті вивчення війни, ЗСУ розширюють зону контролю на лівому березі Херсонської області в районі Кринок і просунулися в районі Вербового Запорізької області.