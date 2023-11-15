Самолет и больше 800 оккупантов. Генштаб обновил потери России в войне

Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 15 ноября (Getty Images)

Потери России в войне в Украине на утро среды, 15 ноября, составили 820 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 314 290 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили самолет, 58 артсистем и 28 дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.11.23 ориентировочно составили: личного состава - около 314290 (+820) человек ликвидировано;

танков - 5377 (+15) ед.;

боевых бронированных машин - 10104 (+18) ед.;

артиллерийских систем - 7647 (+58) ед.;

РСЗО - 884 (+2) ед.;

средства ПВО - 582 (+2) ед.;

самолетов - 323 (+1) ед.;

вертолетов - 324 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 5675 (+26) ед.;

крылатые ракеты - 1562 (+1) ед.;

корабли/катера - 22 ед.;

подводные лодки - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 10020 (+47) ед.;

специальная техника - 1083 (+2) ед. Ситуация на фронте По данным Генштаба, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении и держат оборону в районе Авдеевки. За прошедшие сутки произошло более 60 боевых столкновений. В частности, как отмечают в Институте изучения войны, ВСУ расширяют зону контроля на левом берегу Херсонской области в районе Крынок и продвинулись в районе Вербового Запорожской области.