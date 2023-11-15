Самолет и больше 800 оккупантов. Генштаб обновил потери России в войне
Потери России в войне в Украине на утро среды, 15 ноября, составили 820 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 314 290 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили самолет, 58 артсистем и 28 дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.11.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 314290 (+820) человек ликвидировано;
- танков - 5377 (+15) ед.;
- боевых бронированных машин - 10104 (+18) ед.;
- артиллерийских систем - 7647 (+58) ед.;
- РСЗО - 884 (+2) ед.;
- средства ПВО - 582 (+2) ед.;
- самолетов - 323 (+1) ед.;
- вертолетов - 324 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 5675 (+26) ед.;
- крылатые ракеты - 1562 (+1) ед.;
- корабли/катера - 22 ед.;
- подводные лодки - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 10020 (+47) ед.;
- специальная техника - 1083 (+2) ед.
Ситуация на фронте
По данным Генштаба, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении и держат оборону в районе Авдеевки. За прошедшие сутки произошло более 60 боевых столкновений. В частности, как отмечают в Институте изучения войны, ВСУ расширяют зону контроля на левом берегу Херсонской области в районе Крынок и продвинулись в районе Вербового Запорожской области.
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