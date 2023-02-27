Літак та півтисячі окупантів: Генштаб оновив втрати росіян
Фото: РФ втратила понад 148 тисяч своїх військових (Getty Images)
Українські воїни за минулу добу знищили ще 560 російських окупантів. Крім того, наші захисники збили літак ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника станом на 27 лютого орієнтовно складають:
- особового складу - близько 148690 (+560) осіб ліквідовано,
- танків - 3385 (+4) од,
- бойових броньованих машин - 6621 (+6) од,
- артилерійських систем - 2380 (+0) од,
- РСЗВ - 475 (+0) од,
- засоби ППО - 247 (+0) од,
- літаків - 300 (+1) од,
- гелікоптерів - 288 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2048 (+11),
- крилаті ракети - 873 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5248 (+6) од,
- спеціальна техніка - 230 (+0).
Нагадаємо, росіяни вночі атакували Україну дронами-камікадзе. Ворог запустив 14 "Шахедів", з яких 11 збили наші захисники.
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