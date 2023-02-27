Літак та півтисячі окупантів: Генштаб оновив втрати росіян

Фото: РФ втратила понад 148 тисяч своїх військових (Getty Images)

Українські воїни за минулу добу знищили ще 560 російських окупантів. Крім того, наші захисники збили літак ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на 27 лютого орієнтовно складають: особового складу - близько 148690 (+560) осіб ліквідовано,

танків - 3385 (+4) од,

бойових броньованих машин - 6621 (+6) од,

артилерійських систем - 2380 (+0) од,

РСЗВ - 475 (+0) од,

засоби ППО - 247 (+0) од,

літаків - 300 (+1) од,

гелікоптерів - 288 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2048 (+11),

крилаті ракети - 873 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 5248 (+6) од,

спеціальна техніка - 230 (+0).