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Літак та півтисячі окупантів: Генштаб оновив втрати росіян

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Україна, Понеділок 27 лютого 2023 08:21
Літак та півтисячі окупантів: Генштаб оновив втрати росіян Фото: РФ втратила понад 148 тисяч своїх військових (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські воїни за минулу добу знищили ще 560 російських окупантів. Крім того, наші захисники збили літак ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на 27 лютого орієнтовно складають:

  • особового складу - близько 148690 (+560) осіб ліквідовано,
  • танків - 3385 (+4) од,
  • бойових броньованих машин - 6621 (+6) од,
  • артилерійських систем - 2380 (+0) од,
  • РСЗВ - 475 (+0) од,
  • засоби ППО - 247 (+0) од,
  • літаків - 300 (+1) од,
  • гелікоптерів - 288 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2048 (+11),
  • крилаті ракети - 873 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5248 (+6) од,
  • спеціальна техніка - 230 (+0).

Нагадаємо, росіяни вночі атакували Україну дронами-камікадзе. Ворог запустив 14 "Шахедів", з яких 11 збили наші захисники.

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