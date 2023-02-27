Самолет и полтысячи оккупантов: Генштаб обновил потери россиян
Фото: РФ потеряла более 148 тысяч своих военных (Getty Images)
Украинские воины за минувшие сутки уничтожили еще 560 российских оккупантов. Кроме того, наши защитники сбили самолет врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника по состоянию на 27 февраля ориентировочно составляют:
- личного состава - около 148 690 (+560) человек ликвидировано,
- танков - 3385 (+4) ед,
- боевых бронированных машин - 6621 (+6) ед,
- артиллерийских систем - 2380 (+0) ед,
- РСЗО - 475 (+0) ед,
- средства ПВО - 247 (+0) ед,
- самолетов - 300 (+1) ед,
- вертолетов - 288 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2048 (+11),
- крылатые ракеты - 873 (+0),
- корабли /катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5248 (+6) ед,
- специальная техника - 230 (+0).
Напомним, россияне ночью атаковали Украину дронами-камикадзе. Враг запустил 14 "Шахедов", из которых 11 сбили наши защитники.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.