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Самолет и полтысячи оккупантов: Генштаб обновил потери россиян

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Украина, Понедельник 27 февраля 2023 08:21
Самолет и полтысячи оккупантов: Генштаб обновил потери россиян Фото: РФ потеряла более 148 тысяч своих военных (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские воины за минувшие сутки уничтожили еще 560 российских оккупантов. Кроме того, наши защитники сбили самолет врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника по состоянию на 27 февраля ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 148 690 (+560) человек ликвидировано,
  • танков - 3385 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин - 6621 (+6) ед,
  • артиллерийских систем - 2380 (+0) ед,
  • РСЗО - 475 (+0) ед,
  • средства ПВО - 247 (+0) ед,
  • самолетов - 300 (+1) ед,
  • вертолетов - 288 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2048 (+11),
  • крылатые ракеты - 873 (+0),
  • корабли /катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5248 (+6) ед,
  • специальная техника - 230 (+0).

Напомним, россияне ночью атаковали Украину дронами-камикадзе. Враг запустил 14 "Шахедов", из которых 11 сбили наши защитники.

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