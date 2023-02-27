Самолет и полтысячи оккупантов: Генштаб обновил потери россиян

Фото: РФ потеряла более 148 тысяч своих военных (Getty Images)

Украинские воины за минувшие сутки уничтожили еще 560 российских оккупантов. Кроме того, наши защитники сбили самолет врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника по состоянию на 27 февраля ориентировочно составляют: личного состава - около 148 690 (+560) человек ликвидировано,

танков - 3385 (+4) ед,

боевых бронированных машин - 6621 (+6) ед,

артиллерийских систем - 2380 (+0) ед,

РСЗО - 475 (+0) ед,

средства ПВО - 247 (+0) ед,

самолетов - 300 (+1) ед,

вертолетов - 288 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 2048 (+11),

крылатые ракеты - 873 (+0),

корабли /катера - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 5248 (+6) ед,

специальная техника - 230 (+0).