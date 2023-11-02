Літак та майже тисяча окупантів. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Втрати Росії у війні в Україні на четвер, 2 листопада, склали 930 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 302420 військових. Крім того, ЗСУ "приземлили" літак.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.11.23 орієнтовно склали:
За даними Генштабу, ЗСУ відбили понад 15 атак противника на Бахмутському напрямку, продовжують наступальні дії на Мелітопольському напрямку та завдали 9 ударів по районах зосередження особового складу противника.
Зокрема, як уточнюють в Інституті вивчення війни, ЗСУ просунулися на південь від Новомихайлівки, продовжили наступальні операції у західній частині Запорізької області та просунулися вперед. За попередньою інформацією, українські військові утримують позиції та проводять атаки на східному (лівому) березі Херсонської області, атакували поблизу Пойми та Пищанівки, а також ведуть бойові дії поблизу села Кринки.
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