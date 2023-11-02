Самолет и около тысячи оккупантов. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Потери России в войне в Украине на четверг, 2 ноября, составили 930 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 302420 военных. Кроме того, ВСУ "приземлили" самолет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.11.23 ориентировочно составили:
По данным Генштаба, ВСУ отбили более 15 атак противника на Бахмутском направлении, продолжают наступательные действия на Мелитопольском направлении и нанесли 9 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.
В частности, как уточняют в Институте изучения войны, ВСУ продвинулись к югу от Новомихайловки, продолжили наступательные операции в западной части Запорожской области и продвинулись вперед. По предварительной информации, украинские военные удерживают позиции и проводят атаки на восточном (левом) берегу Херсонской области, атаковали близ Поймы и Пищановки, а также ведут боевые действия близ села Крынки.
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