Літак та майже 900 окупантів: втрати Росії у війні в Україні

Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 7 червня, склали 880 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 212030 військових. Крім того, ЗСУ знищили літак.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.06.23 орієнтовно склали:
За понеділок та вівторок ЗСУ ліквідували 1680 окупантів, вертоліт та літак. Крім того, за 48 годин українські сили оборони знищили 73 артсистеми, 30 БПЛА та 25 танків.
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