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Самолет и почти 900 оккупантов: потери России в войне в Украине

Фото: Генштаб обновил потери России в войне в Украине на 7 июня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Потери России в войне в Украине на утро среды, 7 июня, составили 880 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 212030 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили самолет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.06.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 212030 (+880) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3873 (+13) ед,
  • боевых бронированных машин - 7560 (+17) ед,
  • артиллерийских систем - 3640 (+37) ед,
  • РСЗО - 594 (+4) ед,
  • средства ПВО - 352 (+1) ед,
  • самолетов - 314 (+1) ед,
  • вертолетов - 299 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 3219 (+7),
  • крылатые ракеты - 1171 ед,
  • корабли /катера - 18 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 6349 (+17) ед,
  • специальная техника - 492 (+3)

Потери России в Украине за 2 дня

За понедельник и вторник ВСУ ликвидировали 1680 оккупантов, вертолет и самолет. Кроме того, за 48 часов украинские силы обороны уничтожили 73 артсистемы, 30 БПЛА и 25 танков.

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Война в Украине