Самолет и почти 900 оккупантов: потери России в войне в Украине

Потери России в войне в Украине на утро среды, 7 июня, составили 880 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 212030 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили самолет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.06.23 ориентировочно составили:
За понедельник и вторник ВСУ ликвидировали 1680 оккупантов, вертолет и самолет. Кроме того, за 48 часов украинские силы обороны уничтожили 73 артсистемы, 30 БПЛА и 25 танков.
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