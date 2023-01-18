Літак та більше 800 окупантів: Генштаб порахував втрати РФ в Україні

За даними на ранок середи, 18 січня, українські військові ліквідували за добу 820 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 117 770 військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника на 18.01 орієнтовно склали:
Як повідомлялось, за оцінками Генштабу, російські окупанти зосереджують сили на Бахмутському напрямку, а у Херсонській області зазнають дефіциту колаборантів. Водночас ЗСУ посилюють ППО на кордоні з Білоруссю.
Нагадаємо, що сили оборони 16 січня відбили атаки близько 20 населених пунктів. Своєю чергою, окупанти заблокували українські канали в Херсонській області.
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