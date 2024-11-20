Літак РФ скинув 250-кілограмову бомбу на школу у Бєлгородській області

За даними росЗМІ, бомба, яка не спрацювала, пробила дах триповерхової будівлі і зараз перебуває в одному зі шкільних кабінетів. Як відомо представникам цих медіа, ніхто не постраждав.

Після інциденту школу було переведено на дистанційне навчання, але офіційних роз'яснень про те, що сталося, адміністрація не надала.

Ця подія, за даними Astra, поповнила список із понад 150 зафіксованих випадків позаштатного падіння боєприпасів у Росії або на окупованих територіях України за 2024 рік, що вказує на систематичні технічні проблеми.

Інцидент викликає питання щодо безпеки військової інфраструктури та її впливу на цивільних осіб у прикордонних районах, особливо в контексті поточної війни.