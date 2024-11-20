Самолет РФ сбросил 250-килограммовую бомбу на школу в Белгородской области

Согласно данным росСМИ, бомба, которая не сработала, пробила крышу трехэтажного здания и сейчас находится в одном из школьных кабинетов. Как известно представителям этих медиа, никто не пострадал.

После инцидента школа была переведена на дистанционное обучение, но официальных разъяснений о произошедшем администрация не предоставила.

Это событие, по данным Astra, пополнило список из более чем 150 зафиксированных случаев нештатного падения боеприпасов в России или на оккупированных территориях Украины за 2024 год, что указывает на систематические технические проблемы.

Инцидент вызывает вопросы о безопасности военной инфраструктуры и ее влиянии на гражданских лиц в приграничных районах, особенно в контексте текущей войны.