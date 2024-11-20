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Самолет РФ сбросил 250-килограммовую бомбу на школу в Белгородской области

Среда 20 ноября 2024 17:40
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Самолет РФ сбросил 250-килограммовую бомбу на школу в Белгородской области Фото: ФАБ 3000 М-54 (росСМИ)
Автор: РБК-Украина

Военный самолет РФ сбросил 250-килограммовую авиабомбу УМПБ на здание школы в селе Быковка Белгородской области. Этот инцидент подчеркивает продолжающиеся проблемы с безопасностью эксплуатации российского военного вооружения.

Как пишет РБК-Украина, об этом сообщают местное издание "Пепел" и телеграм-канал Astra

Согласно данным росСМИ, бомба, которая не сработала, пробила крышу трехэтажного здания и сейчас находится в одном из школьных кабинетов. Как известно представителям этих медиа, никто не пострадал.

После инцидента школа была переведена на дистанционное обучение, но официальных разъяснений о произошедшем администрация не предоставила.

Это событие, по данным Astra, пополнило список из более чем 150 зафиксированных случаев нештатного падения боеприпасов в России или на оккупированных территориях Украины за 2024 год, что указывает на систематические технические проблемы.

Инцидент вызывает вопросы о безопасности военной инфраструктуры и ее влиянии на гражданских лиц в приграничных районах, особенно в контексте текущей войны.

Ситуация в приграничных областях РФ

Напомним, что в Белгородской, Брянской и Курской областях РФ, которые находятся у границы с Украиной, в последнее время неспокойно. Там часто раздаются взрывы, а украинские защитники атакуют военные объекты врага.

В частности, в Курской области уже в течение месяца идет наступательная операция Сил обороны Украины.

ВСУ взяли под контроль десятки километров в Курской области. Там была создана военная комендатура. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что территории Курской области будут удерживать, пока российский диктатор Владимир Путин не сядет за стол переговоров.

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