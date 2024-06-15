Літак РФ порушив повітряний простір Швеції: реакція Стокгольму
У міністерстві закордонних справ Швеції відреагували на порушення повітряного простору країни російським Су-24.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Швеції Тобіаса Більстрема.
Так, глава відомства назвав порушення повітряного простору "неприйнятним" і заявив, що у зв'язку з інцидентом до його міністерства будуть викликані представники російського посольства в Стокгольмі.
"Ми перебуваємо в тісному контакті з союзниками та партнерами щодо подій у безпосередній близькості від нас", - сказав Більстрем.
Що трапилося
Російський літак Су-24 порушив повітряний простір Швеції у п'ятницю, 14 червня. Його перехопили шведські винищувачі Gripen.
Зазначимо, що такі провокації РФ влаштовує не вперше. Зазначимо, буквально 10 червня російські бомбардувальники та винищувачі порушували повітряний простір Фінляндії.
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