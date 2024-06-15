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Літак РФ порушив повітряний простір Швеції: реакція Стокгольму

Європа, Субота 15 червня 2024 14:37
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Літак РФ порушив повітряний простір Швеції: реакція Стокгольму Фото: міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У міністерстві закордонних справ Швеції відреагували на порушення повітряного простору країни російським Су-24.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Швеції Тобіаса Більстрема.

Так, глава відомства назвав порушення повітряного простору "неприйнятним" і заявив, що у зв'язку з інцидентом до його міністерства будуть викликані представники російського посольства в Стокгольмі.

"Ми перебуваємо в тісному контакті з союзниками та партнерами щодо подій у безпосередній близькості від нас", - сказав Більстрем.

Що трапилося

Російський літак Су-24 порушив повітряний простір Швеції у п'ятницю, 14 червня. Його перехопили шведські винищувачі Gripen.

Зазначимо, що такі провокації РФ влаштовує не вперше. Зазначимо, буквально 10 червня російські бомбардувальники та винищувачі порушували повітряний простір Фінляндії.

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