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Самолет РФ нарушил воздушное пространство Швеции: реакция Стокгольма

Европа, Суббота 15 июня 2024 14:37
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Самолет РФ нарушил воздушное пространство Швеции: реакция Стокгольма Фото: министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В министерстве иностранных дел Швеции отреагировали на нарушение воздушного пространства страны российским Су-24.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Швеции Тобиаса Бильстрема.

Так, глава ведомства назвал нарушение воздушного пространства "неприемлемым" и заявил, что в связи с инцидентом в его министерство будут вызваны представители российского посольства в Стокгольме.

"Мы находимся в тесном контакте с союзниками и партнерами по поводу событий в непосредственной близости от нас", - сказал Бильстрем.

Что случилось

Российский самолет Су-24 нарушил воздушное пространство Швеции в пятницу, 14 июня. Его перехватили шведские истребители Gripen.

Отметим, что подобные провокации РФ устраивает не впервые. Отметим, буквально 10 июня российские бомбардировщики и истребители нарушали воздушное пространство Финляндии.

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