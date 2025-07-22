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Літак міністра внутрішніх справ Німеччини здійснив екстрену посадку: подробиці інциденту

Фото: літак міністра внутрішніх справ Німеччини здійснив екстрену посадку (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Літак Військово-повітряних сил Бундесверу з урядового загону був змушений здійснити екстрену посадку в аеропорту Лейпцига через несподівану технічну несправність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

Зазначається, що інцидент стався у вчора, 21 липня. Airbus A319 летів з Берліна до своєї бази в Кельні, коли через 10 хвилин після зльоту в кабіні пілотів з'явилося попереджувальне повідомлення. Командир прийняв рішення спрямувати повітряне судно до аеропорту Лейпцига.

За даними видання, цей літак перед тим доставив до Берліна міністра внутрішніх справ Александера Добріндта з делегацією.

Глава МВС повернувся з Польщі, де разом зі своїм польським колегою Томашем Семоняком оцінив ситуацію на зовнішньому кордоні ЄС з Білоруссю.Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, його причину розслідують.

Інциденти з урядовими літаками у Німеччині

Зазначимо, що у 2019 році президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр був змушений відкласти виліт з Ефіопії через несправність в урядовому лайнері, а тодішній міністр закордонних справ Гайко Маас застряг у Малі через технічні проблеми з А319.

Колишній канцлер Ангела Меркель у 2018 році змушена була діставатися Аргентини на саміт G20 рейсовим літаком після того, як зламався А340 "Конрад Аденауер". У 2023 році тодішня глава МЗС Анналена Бербок не змогла вилетіти з візитом в Австралію також через технічну несправність урядового борту.

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