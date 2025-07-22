Самолет министра внутренних дел Германии совершил экстренную посадку: подробности инцидента

Отмечается, что инцидент произошел во вчера, 21 июля. Airbus A319 летел из Берлина на свою базу в Кельне, когда через 10 минут после взлета в кабине пилотов появилось предупредительное сообщение. Командир принял решение направить воздушное судно в аэропорт Лейпцига.

По данным издания, этот самолет перед тем доставил в Берлин министра внутренних дел Александера Добриндта с делегацией.

Глава МВД вернулся из Польши, где вместе со своим польским коллегой Томашем Семоняком оценил ситуацию на внешней границе ЕС с Беларусью.В результате инцидента никто не пострадал, его причину расследуют.