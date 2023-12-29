Літак для ядерної війни. Головне про Ту-22М3 та його ракети Х-22: характеристики

При підготовці матеріалу використовувалися: інформація Повітряних сил України, заяви спікера ЗС Юрія Ігната, дані з wikipedia, а також публікації профільного ресурсу Defense Express.

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Масована ракетна атака по містах України супроводжувалася запусками ракет Х-101/Х555, балістичних "Кинджалів" та перероблених під удари по наземних цілях С-300/С-400. Крім того, близько 05:00 росіяни підняли в повітря далекі бомбардувальники Ту-22М3, які випустили вісім крилатих ракет Х-22/Х-32 у напрямку північних та центральних областей.

Загалом вдалося збити 114 цілей із 158 - це були ракети та ударні безпілотники "Шахед". Про перехоплення ракет Х-22/Х-32 Повітряні сили не повідомляли.

У другій половині дня Ту-22М3 знову запустили кілька ракет. Результат цієї атаки поки невідомий.

Що відомо про літак Ту-22М3

Літаки сімейства Ту-22М (за класифікацією НАТО – Backfire) - це радянські та російські дальні стратегічні бомбардувальники-ракетоносії із змінною геометрією крила.

Робота над проектом розпочалася у 1965 році, коли тенденції в галузі бойового застосування позначили низьку ефективність однорежимних надзвукових важких бомбардувальників. І виникла необхідність у багаторежимних літаках, здатних виконувати завдання у широкому спектрі швидкостей та висот. Досягти цього можна було за рахунок крила зі змінюваною в польоті стріловидністю.

Фото: літаки Ту-22М3 є радянською розробкою (russianplanes.net)

Спочатку робота велася як глибока модернізація літака Ту-22К із розміщенням двигунів над фюзеляжем з обох боків. Доробки фактично стосувалися лише крил, але до 1967 року конструкція Ту-22М була переглянута і прототип втратив схожість із попередником. З'явився варіант Ту-22М із середньорозташованим крилом, повітрозабірниками по бортах фюзеляжу та розміщенням двигунів у його хвостовій частині.

Перший Ту-22М0 з'явився до середини 1969 року, до кінця 1972-го було побудовано 9 одиниць. Але в ході льотних випробувань з'ясувалося, що основні льотні характеристики гірші, ніж у попередника. І ще у грудні 1969 року було ухвалено рішення про модернізацію до Ту-22М1. На озброєння його так і не було прийнято, тому що було вирішено в серії будувати Ту-22М2.

Нинішня версія - Ту-22М3 - з'явилася в середині 1970-х. У цій модифікації були встановлені потужніші та економічні двигуни системою управління. Змінено конструкцію каналів повітрозабірників - вхідний пристрій з вертикальною панеллю клину було перероблено на горизонтальний. Інші доопрацювання стосувалися системи електроживлення.

Перший політ новий літак здійснив у червні 1977 року, серійне виробництво завершилося 1993 року. За цей час було збудовано 268 одиниць Ту-22М3.

За його попередником Ту-22 закріпилася одна з найгірших репутацій серед радянських літаків. Причини - висока аварійність, складність в управлінні при зльоті та посадці тощо. Деякі інженерні прорахунки не оминули і Ту-22М3. Зокрема, у 2019 році на Кольському півострові такий літак розбився під час посадки, а за два роки через позаштатні проблеми з системою катапультування загинули три члени екіпажу.

На сьогодні точно невідомо, скільки справних Ту-22М3 має Росія. Деякі експерти називають цифру не більше 60 одиниць, причому у стані бойової готовності лише половина.

Україна після розпаду СРСР отримала 22 літаки Ту-22М2 та 60 Ту-22М3. Пізніше 19 із них передали Росії, чотири залишили для музейних експозицій, а решту утилізували.

Особливості та характеристики літака для ядерної війни

Ту-22М3 створювався для ядерної війни. Надзвуковий бомбардувальник повинен був випускати відразу три надзвукові ракети Х-22, наприклад, по американському авіаносцю з відстані менше 600 км.

Ракета Х-22 переважно пропонувалася в ядерному виконанні і мала велику похибку. Однак за умови наведення на велику цыль кругове відхилення в 200-300 метрів не має великого значення і гарантує 100% ураження. Для ударів по Україні застосовуються ракети з фугасно-кумулятивною (неядерною) боєголовкою.

Фото: Ту-22М3 у польоті (flickr.com/Russain Air Force)

Крім того, літак здатний нести до 12 тонн вільнопадаючих бомб, і одночасно запускати крилаті ракети. За різними підрахунками, одним залпом можна накрити площу, що дорівнює 35 футбольним полям.

Інші характеристики:

довжина - 42 м

висота - 11 м

розмах крила - від 23,3 до 34,3 м (залежно від кута стріловидності)

злітна маса - 112 т

максимальна швидкість - 2300 км/год

практична стеля - 13 300 м

дальність польоту - 6800 км

екіпаж - 4 особи

Дальнобійність ракет дозволяє Ту-22М3 завдавати ударів, не заходячи в радіус дії протиповітряної оборони України. І це найголовніша проблема. Фактично літаки знаходяться поза зоною досяжності, хоча випадки ураження бортів таки були.

Зокрема, 5 грудня 2022 року внаслідок удару безпілотників по аеродрому "Дягілєво" (західна околиця Рязані) було пошкоджено Ту-22М3. На поширених фотографіях було видно пошкодження хвостової частини.

Наступних ударів було завдано в серпні 2023 року. Спочатку 17-го числа при атаці аеродрому "Шайківка" в Калузької області було пошкоджено один літак, а за два дні дрони атакували авіабазу "Сольци" (Новгородська область). Тоді були фото з Ту-22М3 повністю охопленим вогнем.

"Сліпий вбивця": головне про ракету Х-22

Ракета Х-22 є єдиною для Ту-22М3, яка підходить для ударів по наземних цілях. Вона має вкрай обмежені можливості, оскільки розроблялася як протикорабельна ще у середині минулого століття.

Як пише Defense Express, для наведення на ціль Х-22 використовує голівку радіолокації самонаведення, яка дуже погано "бачить" наземні об'єкти. Тому типовою ціллю для неї може бути міст чи великі будівлі.

Наприклад, у травні 2022 року вона рознесла Будинок культури у Лозовій Харківській області. Будівля виявилася найбільш радіоконтрастною в окрузі, бо стояла окремо від інших. Маса бойової частини 900-1000 кг призвела до масштабних руйнувань.

Фото: Ту-22М3 із підвішеною ракетою Х-22 (aviation.ru)

Ракету дуже важко перехопити. Спочатку вона піднімається на висоту 22,5 км, розганяючись до 4 Маха (понад 4 000 км/год), а на термінальній ділянці атакує під кутом на швидкості 2 Махи (понад 2 000 км/год). Дальність пуску становить до 600 км, але залежить від здатності станції радіолокації Ту-22М3 розрізнити ціль.

Крім того, є модифікація Х-22 без радіолокаційної ГСН, для якої паспортною точністю вважається попадання у квадрат 10 на 10 км. Таким чином, застосування Х-22 для ударів по наземних цілях свідчить про вичерпання запасів високоточних ракет у Росії.

Після однієї з літніх атак спікер Повітряних сил Юрій Ігнат казав, що Х-22 летять на надзвуковій швидкості і заходять на ціль за балістичною траєкторією, що ускладнює їх перехоплення.

"Жодна з ракет Х-22 не була знищена взагалі, а не лише сьогодні", - говорив він у середині серпня.

Також є інформація щодо модернізації ракети. Зокрема, у 2016 році на озброєння РФ надійшла версія Х-32 з більшою дальністю та підвищеною точністю.

"Це модернізована Х-22. Питання в тому, скільки їх вдалося виготовити. Але те, що вони вже застосовувалися, це точно", - зазначив Ігнат.

Зазначимо, з ракетами Х-22 пов'язані одні з найтрагічніших сторінок російсько-української війни. Перші повідомлення про їхнє застосування з'явилися навесні 2022 року. Зокрема, у травні було атаковано торговий центр Riviera під Одесою та Кременчуцький нафтопереробний завод.

Вдень 27 червня російські війська вдарили по ТЦ "Амстор" у Кременчуці, в якому знаходилися до 1000 осіб, та завод "Кредмаш". Імовірно, справжньою ціллю міг бути Крюківський міст через Дніпро за пару кілометрів на південь. Проте через високе кругове відхилення одна з ракет прилетіла до торгового центру, внаслідок чого загинули понад 20 осіб.

За кілька днів ракети Х-22 влучили в багатоквартирний будинок та дві бази відпочинку в курортному селищі Сергіївка на Одещині. В результаті загинули щонайменше 18 людей, ще 30 отримали поранення.

А 14 січня один із бомбардувальників Ту-22М3 випустив із району Курської області ракету, яка влучила у багатоповерхівку у Дніпрі. Тоді загинули 46 осіб, зокрема шестеро дітей.

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Зазначимо, лише за перший рік повномасштабної війни Росія випустила понад 210 ракет цього типу, і українським силам не вдалося збити жодну з них. Для ефективної протидії потрібні комплекси типу Patriot або SAMP-T.

На сьогодні в Україні не менше трьох батарей Patriot та одна SAMP-T, яких не вистачає для прикриття усієї території. І, ймовірно, ворог обирає цілі у незахищених регіонах, оскільки й у 2023 році не було повідомлень про перехоплення.