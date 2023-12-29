Самолет для ядерной войны. Главное о Ту-22М3 и его ракетах Х-22: характеристики

При подготовке материала использовались: информация Воздушных сил Украины, заявления спикера ВС Юрия Игната, данные из wikipedia, а также публикации профильного ресурса Defense Express.

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Массированная ракетная атака по городам Украины сопровождалась запусками ракет Х-101/Х555, баллистических "Кинжалов" и переделанных под удары по наземным целям С-300/С-400. Кроме того, около 05:00 россияне подняли в воздух дальние бомбардировщики Ту-22М3, которые выпустили восемь крылатых ракет Х-22/Х-32 в направлении северных и центральных областей.

В общей сложности удалось сбить 114 целей из 158 - это были ракеты и ударные беспилотники "Шахед". О перехвате ракет Х-22/Х-32 Воздушные силы Украины не сообщали.

Во второй половине дня Ту-22М3 снова запустили несколько ракет. Результат этой атаки пока неизвестен.

Что известно о самолете Ту-22М3

Самолеты семейства Ту-22М (по классификации НАТО - Backfire) - это советские и российские дальние стратегические бомбардировщики-ракетоносители с изменяемой геометрией крыла.

Работа над проектом началась в 1965 году, когда тенденции в области боевого применения обозначили низкую эффективность однорежимных сверхзвуковых тяжелых бомбардировщиков. И возникла необходимость в многорежимных самолетах, способных выполнять задачи в широком спектре скоростей и высот. Достичь этого можно было за счет крыла с изменяемой в полете стреловидностью.

Фото: самолеты Ту-22М3 являются советской разработкой (russianplanes.net)

Сначала работа велась как глубокая модернизация самолета Ту-22К с размещением двигателей над фюзеляжем с обеих сторон. Доработки фактически касались только крыльев, но к 1967 году конструкция Ту-22М была пересмотрена и прототип потерял сходство с предшественником. Появился вариант Ту-22М со среднерасположенным крылом, воздухозаборниками по бортам фюзеляжа и размещением двигателей в его хвостовой части.

Первый Ту-22М0 появился к середине 1969 года, к концу 1972-го было построено 9 единиц. Но в ходе летных испытаний выяснилось, что основные летные характеристики хуже, чем у предшественника. И еще в декабре 1969 года было принято решение о модернизации до Ту-22М1. На вооружение он так и не был принят, потому что было решено в серии строить Ту-22М2.

Нынешняя версия - Ту-22М3 - появилась в середине 1970-х. В этой модификации были установлены более мощные и экономичные двигатели системой управления. Изменена конструкция каналов воздухозаборников - входное устройство с вертикальной панелью клина было переработано на горизонтальное. Другие доработки касались системы электропитания.

Первый полет новый самолет совершил в июне 1977 года, серийное производство завершилось в 1993 году. За это время было построено 268 единиц Ту-22М3.

За его предшественником Ту-22 закрепилась одна из худших репутаций среди советских самолетов. Причины - высокая аварийность, сложность в управлении при взлете и посадке и так далее. Некоторые инженерные просчеты не обошли стороной и Ту-22М3. В частности, в 2019 году на Кольском полуострове такой самолет разбился при посадке, а спустя два года из-за нештатных проблем с системой катапультирования погибли три члена экипажа.

На сегодня точно неизвестно, сколько исправных Ту-22М3 есть у Российской Федерации. Некоторые эксперты называют цифру не более 60 единиц, причем в состоянии боевой готовности только половина.

Украина после распада СССР получила 22 самолета Ту-22М2 и 60 Ту-22М3. Позже 19 из них передали России, четыре оставили для музейных экспозиций, а остальные утилизировали.

Особенности и характеристики самолета для ядерной войны

Ту-22М3 создавался для ядерной войны. Сверхзвуковой бомбардировщик должен был выпускать сразу три сверхзвуковые ракеты Х-22, например, по американскому авианосцу с расстояния менее 600 км.

Ракета Х-22 в основном предлагалась в ядерном исполнении и имела большую погрешность. Однако при условии наведения на крупную цель круговое отклонение в 200-300 метров не имеет большого значение и гарантирует 100%-ое поражение. Для ударов по Украине применяются ракеты с фугасно-кумулятивной (неядерной) боеголовкой.

Фото: Ту-22М3 в полете (flickr.com/Russain Air Force)

Кроме того, самолет способен нести до 12 тонн свободно падающих бомб и одновременно запускать крылатые ракеты. По разным подсчетам, одним залпом можно накрыть площадь, равную 35 футбольным полям.

Другие характеристики:

длина - 42 м

высота - 11 м

размах крыла - от 23,3 до 34,3 м (в зависимости от угла стреловидности)

взлетная масса - 112 т

максимальная скорость - 2300 км/ч

практический потолок - 13 300 м

дальность полета - 6800 км

экипаж - 4 человека

Дальнобойность ракет позволяет Ту-22М3 наносить удары, не заходя в радиус действия противовоздушной обороны Украины. И это самая главная проблема. Фактически самолеты находятся вне зоны досягаемости, хотя случаи поражения бортов все-таки были.

В частности, 5 декабря 2022 года в результате удара беспилотников по аэродрому "Дягилево" (западная окраина Рязани) был поврежден Ту-22М3. На распространенных фото было видно повреждение хвостовой части.

Следующие удары были нанесены в августе 2023 года. Сначала 17-числа при атаке аэродрома "Шайковка" в калужской области был поврежден один самолет, а через два дня дроны атаковали авиабазу "Сольцы" (Новгородская область). Тогда были фото с Ту-22М3, полностью охваченным огнем.

"Слепой убийца": главное о ракете Х-22

Ракета Х-22 является единственной для Ту-22М3, которая подходит для ударов по наземным целям. Она имеет крайне ограниченные возможности, поскольку разрабатывалась как противокорабельная еще в середине прошлого века.

Как пишет Defense Express, для наведения на цель Х-22 использует радиолокационную головку самонаведения, которая очень плохо "видит" наземные объекты. Поэтому типичной целью для нее может быть мост или крупные здания.

Например, в мае 2022 год она разнесла Дом культуры в Лозовой Харьковской области. Здание оказалось самым радиоконтрастным в округе, потому что стояло отдельно от других. Масса боевой части в 900-1000 кг привела к масштабным разрушениям.

Фото: Ту-22М3 с подвешенной ракетой Х-22 (aviation.ru)

Ракету очень сложно перехватить. Сначала она поднимается на высоту 22,5 км, разгоняясь до 4 Маха (свыше 4 000 км/ч), а на терминальном участке атакует под углом на скорости 2 Маха (свыше 2 000 км/ч). Дальность пуска составляет до 600 км, но зависит от способности радиолокационной станции Ту-22М3 различить цель.

Кроме того, есть модификация Х-22 без радиолокационной ГСН, для которой паспортной точностью считается попадание в квадрат 10 на 10 км. Таким образом, применение Х-22 для ударов по наземным целям свидетельствует об исчерпании запасов высокоточных ракет в России.

После одной из летних атак спикер Воздушных сил Юрий Игнат говорил, что Х-22 летят на сверхзвуковой скорости и заходят на цель по баллистической траектории, что усложняет их перехват.

"Ни одна из ракет Х-22 не была уничтожена вообще, а не только сегодня", - говорил он в середине августа.

Также есть информация о модернизации ракеты. В частности, в 2016 году на вооружение РФ поступила версия Х-32 с большей дальностью и повышенной точностью.

"Это модернизированная Х-22. Вопрос в том, сколько их получилось изготовить. Но то, что они уже применялись, это точно", - отметил Игнат.

Отметим, с ракетами Х-22 связаны одни из самых трагических страниц российско-украинской войны. Первые сообщения об их применении появились весной 2022 года. В частности, в мае были атакованы торговый центр Riviera под Одессой и Кременчугский нефтеперерабатывающий завод.

Днем 27 июня российские войска ударили по ТЦ "Амстор" в Кременчуге, в котором находились до 1000 человек, и завод "Кредмаш". Предположительно, настоящей целью мог быть Крюковский мост через Днепр в паре километров южнее. Однако из-за высокого кругового отклонения одна из ракет прилетела в торговый центр, в результате чего погибли более 20 человек.

Через несколько дней ракеты Х-22 попали в многоквартирный дом и две базы отдыха в курортном поселке Сергеевка в Одесской области. В результате погибли по меньшей мере 18 человек, еще 30 получили ранения.

А 14 января один из бомбардировщиков Ту-22М3 выпустил из района Курской области ракету, которая попала в многоэтажку в Днепре. Тогда погибли 46 человек в том числе шестеро детей.

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Отметим, только за первый год полномасштабной войны Россия выпустила более 210 ракет этого типа, и украинским силам не удалось сбить ни одну из них. Для эффективного противодействия необходимы комплексы типа Patriot или SAMP-T.

На сегодня в Украине не менее трех батарей Patriot и одна SAMP-T, которых не хватает для прикрытия всей территории. И, вероятно, враг выбирает цели в незащищенных регионах, поскольку и в 2023 году не было сообщений о перехвате.