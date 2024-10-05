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Самолет возле Константиновки сбили сами россияне, - источник

Константиновка, Суббота 05 октября 2024 14:05
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Самолет возле Константиновки сбили сами россияне, - источник Фото: россияне сегодня сами сбили свой самолет (росСМИ)
Автор: Данила Крамаренко, Ульяна Безпалько

Российский военный самолет в Донецкой области сбили не Силы обороны Украины. Его атаковали сами же россияне.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в Силах обороны.

По его словам, сбитый возле Константиновки самолет запускал корректируемые авиабомбы по подконтрольной Украине территории. Но был сбит не в ходе работы украинской противовоздушной обороны, а в результате так называемого дружественного огня.

Других подробностей источник не привел. В том числе и насчет того, был ли это Су-25 или Су-34.

Что известно о сбитом самолете

Сегодня в сети появились видео того, как в районе Константиновки падает самолет, позже появились фото обломков с характерной для российской авиации красной звездой.

Позже начальник Константиновской ГВА Сергей Горбунов сообщил, что обломки частично попадали вокруг города, а также в частный сектор. Жертв или пострадавших от инцидента нет.

Напомним, ранее Генеральный штаб сообщил, что Силы обороны Украины ракетами Storm Shadow поразили три командных пункта армии Российской Федерации.

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