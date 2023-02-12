Літак, 10 БПЛА та 900 окупантів: нові втрати РФ в Україні за добу

За даними на ранок неділі, 12 лютого, українські військові ліквідували за добу 900 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 137 780 військових. Також ЗСУ збили літак та 10 БПЛА.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.02.23 орієнтовно склали:
Як повідомлялося, ВСУ продовжують знищувати російських окупантів. Наші захисники 11 лютого відбили 11 атак ворога у Луганській та Донецькій областях.
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