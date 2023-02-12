Самолет, 10 БПЛА и 900 оккупантов: новые потери РФ в Украине за сутки

По данным на утро воскресенья, 12 февраля, украинские военные ликвидировали за сутки 900 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 137 780 военных. Также ВСУ сбили самолет и 10 БПЛА.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.02.23 ориентировочно составили:
Как сообщалось, ВСУ продолжают уничтожать российских оккупантов. Наши защитники 11 февраля отбили 11 атак врага в Луганской и Донецкой областях.
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