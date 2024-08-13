Літає майже добу на відстань до 2000 км: Іран презентував новітній дрон Mohajer-10

Іран представив удосконалений безпілотник під назвою Mohajer-10 із тривалістю польоту до 2000 кілометрів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Tehran Times.
Новий безпілотник було представлено на російській виставці озброєння "Армія-2024", яка проводилась у Москві. Варто зауважити, що перші повідомлення про новітній дрон почали з'являтись ще у 2023 році. Однак офіційно його було представлено цьогоріч.
Як заявляють іранські ЗМІ, дальність польоту Mohajer-10 становить 2000 км, а тривалість - до 24 години. Його вантажопідйомність може досягати 300 кг, що вдвічі більше за вантажопідйомність Mohajer-6.
Російська Федерація широко використовує іранські дрони для атак по території України. Зокрема безпілотники Shahed 131, 136 та Mohajer. Окрім цього Росія, після початку повномасштабного вторгнення в Україну, почала будувати на своїй території завод з виробництва безпілотників.
Що стосується дронів лінійки Mohajer, то їх Росія використовує іранські дрони Mohajer-6 для розвідки над Чорним морем, а також для коригування ударів по узбережжю.
У серпні 2023 року Іран заявив, що створив удосконалений безпілотник під назвою Mohajer-10 із тривалістю польоту, достатньою для досягнення заклятого ворога країни Ізраїлю.
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