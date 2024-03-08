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Британська розвідка назвала мету використання Росією іранських дронів Mohajer-6

Україна, П'ятниця 08 березня 2024 12:23
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Британська розвідка назвала мету використання Росією іранських дронів Mohajer-6 Фото: Дрони Mohajer-6 використовуються Росією (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Росія використовує іранські дрони Mohajer-6 для розвідки над Чорним морем, а також для коригування ударів по узбережжю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, Mohajer-6 - це безпілотний літальний апарат іранського виробництва, наданий Росії та помічений у польоті над Чорним морем та Кримом. Mohajer-6 призначений для розвідки, спостереження, виявлення цілей, але також може проводити атаки класу "повітря-земля" з використанням керованих боєприпасів вільного падіння.

Британська розвідка назвала мету використання Росією іранських дронів Mohajer-6

За даними британської розвідки, практична дальність дії Mohajer-6 обмежена прямою видимістю для забезпечення управління оператором у режимі реального часу: приблизно 200 км на висоті 3,3 км. Її можна розширити шляхом передачі управління іншу наземну станцію управління.

Британська розвідка назвала мету використання Росією іранських дронів Mohajer-6

"Присутність дронів у західному Криму, ймовірно, є свідченням того, що Росія намагається виявити загрози російським портам і судам після недавніх успіхів України. Існує реальна можливість, що в їх завдання також входить підтримка російських процесів завдання ударів по південно-західному узбережжю України". , - зазначають у Міноборони Британії.

Україна збила щонайменше один Mohajer-6 - 23 вересня 2022 року над Чорним морем, а Росія, ймовірно, випадково збила дрон над Кримом 6 червня 2023 року, йдеться у зведенні.

Дрони Mohajer

Нагадаємо, іранські розвідувально-ударні безпілотники Mohajer-6 , які РФ використовує у війні проти України, роблять із компонентів побутового призначення. Тому дрони значно гірші за аналоги своїх конкурентів.

У серпні 2023 року Іран заявив, що створив удосконалений безпілотник під назвою Mohajer-10 із тривалістю польоту, достатньою для досягнення заклятого ворога країни Ізраїлю.

Стверджується, що безпілотник має дальність дії 2000 км і може літати до 24 годин. Його корисне навантаження може досягати 300 кг, що вдвічі перевищує вантажопідйомність дрону Mohajer-6.

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