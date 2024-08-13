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Літає майже добу на відстань до 2000 км: Іран презентував новітній дрон Mohajer-10

Вівторок 13 серпня 2024 18:15
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Літає майже добу на відстань до 2000 км: Іран презентував новітній дрон Mohajer-10 Фото: дрон Mohajer-10 (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Іран представив удосконалений безпілотник під назвою Mohajer-10 із тривалістю польоту до 2000 кілометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Tehran Times.

Новий безпілотник було представлено на російській виставці озброєння "Армія-2024", яка проводилась у Москві. Варто зауважити, що перші повідомлення про новітній дрон почали з'являтись ще у 2023 році. Однак офіційно його було представлено цьогоріч.

Як заявляють іранські ЗМІ, дальність польоту Mohajer-10 становить 2000 км, а тривалість - до 24 години. Його вантажопідйомність може досягати 300 кг, що вдвічі більше за вантажопідйомність Mohajer-6.

Іранські дрони на війні Росії з Україною

Російська Федерація широко використовує іранські дрони для атак по території України. Зокрема безпілотники Shahed 131, 136 та Mohajer. Окрім цього Росія, після початку повномасштабного вторгнення в Україну, почала будувати на своїй території завод з виробництва безпілотників.

Що стосується дронів лінійки Mohajer, то їх Росія використовує іранські дрони Mohajer-6 для розвідки над Чорним морем, а також для коригування ударів по узбережжю.

У серпні 2023 року Іран заявив, що створив удосконалений безпілотник під назвою Mohajer-10 із тривалістю польоту, достатньою для досягнення заклятого ворога країни Ізраїлю.

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