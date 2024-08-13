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Летает почти сутки на расстояние до 2000 км: Иран презентовал новейший дрон Mohajer-10

Вторник 13 августа 2024 18:15
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Летает почти сутки на расстояние до 2000 км: Иран презентовал новейший дрон Mohajer-10 Фото: дрон Mohajer-10 (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Новый Иран представил усовершенствованный беспилотник под названием Mohajer-10 с протяженностью полета до 2000 километров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Tehran Times.

Новый беспилотник был представлен на российской выставке вооружения Армия-2024, которая проводилась в Москве. Следует отметить, что первые сообщения о новейшем дроне начали появляться еще в 2023 году. Однако официально он был представлен в этом году.

Как заявляют иранские СМИ, дальность полета Mohajer-10 составляет 2000 км, а продолжительность – до 24 часов. Его грузоподъемность может достигать 300 кг, что вдвое больше грузоподъемности Mohajer-6.

Иранские дроны на войне России с Украиной

Российская Федерация широко использует иранские дроны для атак по территории Украины. В частности, беспилотники Shahed 131, 136 и Mohajer. Кроме этого, Россия, после начала полномасштабного вторжения в Украину, начала строить на своей территории завод по производству беспилотников.

Что касается дронов линейки Mohajer, то их Россия использует иранские дроны Mohajer-6 для разведки над Черным морем, а также для корректировки ударов по побережью.

В августе 2023 года Иран заявил, что создал усовершенствованный беспилотник под названием Mohajer-10 с продолжительностью полета, достаточной для достижения заклятого врага страны Израиля.

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