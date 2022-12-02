За листопад енергетики повернули світло для понад 1 млн родин, - ДТЭК

За минулий місяць енергетики компанії ДТЕК повернули світло для понад 1 млн родин у 1104 населених пунктах Київської, Донецької, Дніпропетровської областей та в місті Київ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДТЕК.
Лише в Києві світло повернули 395 тисячам родин. Ще 324 тисяч споживачів заживлені в Київській області, чиї домівки були знеструмлені внаслідок ракетних терористичних атак.
В Дніпропетровській області енергетики повернули світло 110 тисячам родин, в Донецькій - для 205 тисяч родин.
"За 9 місяців війни енергетики ДТЕК повернули світло вже 5,8 млн родин на Київщині, Дніпропетровщині, Одещині, Донеччині та в місті Київ. Попри регулярні обстріли наші фахівці продовжують працювати та відновлювати зруйновані мережі відразу як отримують дозвіл ЗСУ та ДСНС. Крім того, наші енергетики допомагають повертати світло де це найнеобхідніше - на деокупованих територіях Херсонщини. 6 бригад енергетиків ДТЕК працюють над відновленням мереж на півночі та півдні області. Наша мета - забезпечити міста та села електроенергією, необхідною для нормального життя жителів регіонів", - повідомив генеральний директор "ДТЕК Мережі" Олександр Фоменко.
Нагадаємо, речник ДСНС Олександр Хорунжий заявив, що українці повинні підготуватися до тривалих відключень світла чи блекауту. Для цього необхідно утеплити домівки та підготувати запас їжі і води.