За листопад енергетики повернули світло для понад 1 млн родин, - ДТЭК

За минулий місяць енергетики компанії ДТЕК повернули світло для понад 1 млн родин у 1104 населених пунктах Київської, Донецької, Дніпропетровської областей та в місті Київ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДТЕК.

Лише в Києві світло повернули 395 тисячам родин. Ще 324 тисяч споживачів заживлені в Київській області, чиї домівки були знеструмлені внаслідок ракетних терористичних атак.

В Дніпропетровській області енергетики повернули світло 110 тисячам родин, в Донецькій - для 205 тисяч родин.

"За 9 місяців війни енергетики ДТЕК повернули світло вже 5,8 млн родин на Київщині, Дніпропетровщині, Одещині, Донеччині та в місті Київ. Попри регулярні обстріли наші фахівці продовжують працювати та відновлювати зруйновані мережі відразу як отримують дозвіл ЗСУ та ДСНС. Крім того, наші енергетики допомагають повертати світло де це найнеобхідніше - на деокупованих територіях Херсонщини. 6 бригад енергетиків ДТЕК працюють над відновленням мереж на півночі та півдні області. Наша мета - забезпечити міста та села електроенергією, необхідною для нормального життя жителів регіонів", - повідомив генеральний директор "ДТЕК Мережі" Олександр Фоменко.