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Листи про борги за світло можуть бути пасткою: ДТЕК попередив про шахраїв

16:17 30.10.2026 Пт
2 хв
aimg Олена Бджола
Листи про борги за світло можуть бути пасткою: ДТЕК попередив про шахраїв Фото: українці отримують шахрайські листи від "бухгалтера ДТЕК" (Getty Images)
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Шахраї розсилають листи від імені ДТЕК з проханням погасити борги за світло. Це може стати пасткою для користувача.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви ДТЕК у Telegram і Держспецзв’язку у Telegram.

Шахраї використовують ім’я ДТЕК

Зловмисники розсилають листи нібито від "бухгалтера ДТЕК Енерго" та просять погасити борг за електроенергію, кажуть у компанії.

"У листах можуть бути небезпечні посилання та файли. Якщо їх відкрити, шахраї можуть отримати доступ до вашого комп’ютера", - йдеться у дописі.

ДТЕК закликав користувачів:

  • не переходити за підозрілими посиланнями,
  • не завантажувати невідомі файли.

У компанії просять перевіряти інформацію про заборгованість лише через офіційні канали свого постачальника електроенергії. Наприклад, у Києві та на Дніпропетровщині - через YASNO.

Деталі шахрайської схеми

У Держспецзв’язку зазеачили, що фахівці CERT-UA зафіксували нову кібератаку угруповання UAC-0050 на державні установи. Хакери масово розсилають електронні листи, щоб отримати прихований віддалений доступ до комп’ютерів жертв.

Хвилю шкідливих повідомлень було зафіксовано 29 жовтня 2026 року.

Хакери надсилали листи нібито від імені бухгалтера "ДТЕК Енерго", що стосувалися погашення заборгованості за світло.

Раніше РБК-Україна писало, що шахраї зламують Telegram через повідомлення з проханням проголосувати за дитину в конкурсі. Захистити акаунт від зламу допоможуть кілька простих кроків.

Крім того, шахраї телефонують українцям від імені поліції. Вони повідомляють про нібито затримання родича або кримінальну справу проти самої людини й вимагають гроші за "вирішення питання".

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