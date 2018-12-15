В Лиссабоне трамвай сошел с рельсов, есть пострадавшие

Фото: место происшествия (mirror.co.uk)

В результате инцидента пострадали 28 человек

В Лиссабоне в районе Лапа (Португалия) трамвай сошел с рельсов, в результате пострадали не менее 28 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Mirror.

Как сообщается, среди раненых могут быть двое несовершеннолетних детей. Пожарные, прибывшие на место аварии, заявили, что состояние пострадавших не представляет угрозы для их жизней, они находятся под наблюдением врачей.

Вместе с тем, причина аварии не уточняется.

Напомним, ранее сообщалось, что в Португалии из-за оползня в карьер обрушилась автодорога вместе с машинами. Инцидент произошел в португальском округе Эвора в карьере, высотой 50 метров. Оползень стал последствием сильных дождей.

Как писало РБК-Украина, 10 ноября 2018 на северо-востоке Греции в городе Кавала произошло обрушение автомобильного моста, повреждены несколько транспортных средств. В результате инцидента никто не пострадал, однако в месте обрушения пролетов оказались легковой автомобиль и автокран, которые получили незначительные повреждения.