У Лісабоні трамвай зійшов з рейок, є постраждалі

Фото: місце події (mirror.co.uk)

В результаті інциденту постраждали 28 людей

В Лісабоні в районі Лапа (Португалія) трамвай зійшов з рейок, в результаті постраждали не менше 28 чоловік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Mirror.

Як повідомляється, серед поранених можуть бути двоє неповнолітніх дітей. Пожежники, що прибули на місце аварії, заявили, що стан постраждалих не представляє загрози для їх життя, вони перебувають під наглядом лікарів.

Разом з тим, причина аварії не уточнюється.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Португалії через зсув в кар'єр обрушилася автодорога разом з машинами. Інцидент стався у португальському окрузі Евора в кар'єрі, висотою 50 метрів. Зсув став наслідком сильних дощів.

Як повідомляло РБК-Україна, 10 листопада 2018 на північному сході Греції в місті Кавала сталося обвалення автомобільного мосту, пошкоджено декілька транспортних засобів. В результаті інциденту ніхто не постраждав, однак у місці обвалення прольотів виявилися легковий автомобіль та автокран, які отримали незначні пошкодження.