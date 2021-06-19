Лісабон незаконно передав посольствам дані організаторів понад 50 протестів

Муніципалітет столиці Португалія Лісабона за останні три роки незаконно передав особисті дані організаторів 52 протестних акцій посольствам держав, проти яких ці акції були спрямовані. Про це повідомив мер Лісабона Фернанду Медіна за результатами внутрішнього розслідування.

За словами Медіни, всього з 2012 року іноземним посольствам були злиті дані організаторів 182 протестних заходів, при цьому 52 з них були проведені після вступу в силу у 2018 році Директиви ЄС, що забороняє передачу такої особистої інформації.

Канцелярія Лісабонської мерії потрапила під вогонь критики минулого тижня, коли російсько-португальська активістка Ксенія Ашрафуліна, яка організувала протестну акцію в Лісабоні, розповіла місцевим ЗМІ про отримання електронного повідомлення, з якого випливало, що мерія передала її дані, а також дані низки її соратників посольству РФ в Португалії і МЗС Росії. Ашрафуліна сказала, що вона не знає, чи зможе вона тепер в'їхати в Росію.

Як показали результати розслідування, Лісабонська мерія також передала дані активістів, які організували протести біля посольств Куби, Анголи і Венесуели, посольствам цих країн в Португалії.

Фернанду Медіна повідомив, що за результатами розслідування звільнені уповноважений із захисту приватних даних, а також чиновники, відповідальні за обробку особистих даних активістів.