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Лісові пожежі на Гаваях: зниклими безвісти вважають від 500 до 1000 людей

Фото: через лісові пожежі на Гаваях загинуло 115 людей людей (hawaiinewsnow.com)
Автор: Антон Малиновський

Внаслідок масштабних лісових пожеж на Гаваях загинуло щонайменше 115 людей, ще від 500 до 1000 осіб вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Голос Америки.

За даними поліції острова Мауї, станом на понеділок було підтверджено 115 смертей внаслідок пожежі. Сотні людей вважаються зниклими безвісти, однак точні цифри різняться.

Так, губернатор Гаваїв Джош Грін заявляв про понад 1000 зниклих, тоді як Мауї Річард Біссен сказав про 850 мешканців Лахайни, які зникли безвісти. А радниця Білого дому з внутрішньої безпеки Ліз Шервуд-Рендал оцінила кількість зниклих людей від 500 до 800. За неофіційними списками, які зібрали місцеві жителі в інтернеті, зникло не менше 700 людей.

Лісові пожежі на Гаваях

Лісові пожежі на Гаваях спалахнули в серпні через сильну спеку. Вітер від урагану "Дора" допомагав вогню поширюватись на сотні кілометрів. Ця катастрофа стала другою за вартістю в історії штату.

Станом на 13 серпня було відомо про щонайменше 89 загиблих, також повідомлялось, що вартість відновлення історичного міста-курорту на острої Мауї оцінюється в 5,5 млдр доларів після того, як полум'я знищило понад 1000 будівель.

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ГавайиПожежа