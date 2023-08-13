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Лісова пожежа на Гаваях завдала мільярдних збитки, загинули щонайменше 89 осіб

Фото: через масштабну лісову пожежу на Гаявах загинули щонайменше 80 людей (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Внаслідок масштабних лісових пожеж на Гаявах кількість загиблих становить щонайменше 89 осіб. Збитки обчислюються мільярдами доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними Федерального агентства з надзвичайних ситуацій (FEMA), вартість відновлення історичного міста-курорту на острої Мауї оцінюється в 5,5 млдр доларів після того, як полум'я знищило понад 1000 будівель.

Зазначається, що чиновники пообіцяли перевірити системи сповіщення про надзвичайні ситуації штату після того, як деякі жителі засумнівалися, чи можна було зробити більше, щоб попередити людей до того, як пожежа охопила їхні будинки. Деякі люди були змушені йти в Тихий океан, щоб втекти.

Генеральний прокурор штату Енн Лопес заявила, що вона починає перегляд рішень, прийнятих як до, так і під час пожежі. Через велику кількість загиблих ця масштабна пожежа стала найгіршим стихійним лихом на Гаваях в історії, "перевершивши" цунамі 1961 року, яке вбило 61 людину.

Масштабна пожежа на Гаваях

Лісові пожежі на Гаваях спалахнули через сильну спеку. Вітер від урагану "Дора" допомагав вогню поширюватись на сотні кілометрів. Ця катастрофа стала другою за вартістю в історії штату.

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ПожежаГавайи