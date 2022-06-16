У Лисичанську сотні людей залишаються у підвалах без їжі та води, - ДСНС
У Лисичанську Луганської області діти, жінки та літні люди залишаються у підвалах. Так вони рятуються від обстрілів російської армії, у них немає навіть елементарного - їжі та води.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.
"Сотні людей застрягли у підвалах. Багато хто сидить без їжі та води. У підвалах маленькі діти, жінки, старі", - йдеться у повідомленні.
За даними ДСНС, під прицільним вогнем російських військ знаходиться вся територія Луганської області.
"Протягом доби внаслідок обстрілів сталися значні руйнації в Сєвєродонецьку, Лисичанську, Вікторівці, Новоіванівці, Вовчоярівці, Нирковому та Гірському", - додають рятувальники.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на території сєвєродонецького заводу "Азот", який контролюють українські війська, знаходяться близько 500 мирних жителів, в тому числі 40 дітей.
Як повідомлялося, раніше російські війська зруйнували всі мости, якими можна було доїхати до Сєвєродонецька (Луганська область).
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