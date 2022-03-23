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В Лисичанске российский самолет обстрелял нефтеперерабатывающий завод "Роснефти"

Лисичанский НПЗ (Фото: vchaspik.ua)
Автор: Константин Широкун

Оккупанты с самолета обстреляли нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске, принадлежащий российской компании "Роснефть". На заводе образовался пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

В результате обстрела российскими оккупантами Лисичанского НПЗ образовался пожар, который тушат работники ГСЧС. Лисичанский НПЗ принадлежит российской государственной компании "Роснефть" через кипрского посредника Rosneft SH Investments Limited. Завод способен ежегодно перерабатывать 16 млн. тонн нефти. Предприятие не работает с 2012 года.

"Ситуация стабильно тяжелая. Обстрелы по всей территории, контролируемой Украиной – от Кременной до Попасной", – рассказал он. Российская армия сосредоточила обстрелы на Рубежном, Серверодонецке и Попасной с целью прорыва между Кременной и Рубежным.

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