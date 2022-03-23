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У Лисичанську російський літак обстріляв нафтопереробний завод "Роснефти"

Лисичанський НПЗ (Фото: vchaspik.ua)
Автор: Константин Широкун

Окупанти з літака обстріляли нафтопереробний завод у Лисичанську, що належить російській компанії "Роснефть". На заводі утворилася пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

В результаті обстрілу російськими окупантами Лисичанського НПЗ утворилася пожежа, яку гасять працівники ДСНС. Лисичанський НПЗ належить Російській державній компанії "Роснефть" через кіпрського посередника Rosneft SH Investments Limited. Завод здатний щорічно переробляти 16 млн тонн нафти. Підприємство не працює з 2012 року.

"Ситуація стабільно важка. Обстріли по всій території, контрольованій Україною - від Кремінної до Попасної", - розповів він. Російська армія зосередила обстріли на Рубіжному, Серверодонецьку та Попасній з метою прориву між Кремінною та Рубіжним.

Про те, що відбувається прямо зараз в Україні на 28-й день війни читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

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