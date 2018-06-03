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В Лисичанске произошел взрыв в жилом доме, есть пострадавшие

НовостиПроисшествия    03.06.2018 - 11:33
Фото: последствия взрыва (facebook.com/csomvd)
Фото: последствия взрыва (facebook.com/csomvd)

По предварительной версии, в доме произошла утечка газа

В Лисичанске Луганской области в одном из частных домов прогремел взрыв, в результате чего пострадали два человека. Об этом в Facebook сообщила спикер полиции Луганской области Татьяна Погукай.

Сообщается, что утром поступило сообщение о взрыве в Лисичанске на улице Генерала Потапенко. На месте инцидента полиция установила, что взрыв произошел в результате утечки газа из-за неисправности газового котла.

"От взрыва ожоги различной степени тяжести получил 58-летний мужчина и его 56-летняя жена. Супруги госпитализированы в реанимационное отделение больницы города Лисичанск. Сейчас место происшествия обследуют полицейские и специалисты ГСЧС. Причины взрыва и обстоятельства получения ожогов устанавливаются", - добавила Погукай.

 

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Опубліковано Татьяною Погукай 3 червня 2018 р.

 

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе рядом с патрулем ОБСЕ произошел взрыв.  

 

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Теги публикации: Луганск, Лисичанск, газ, Взрыв  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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