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В Лисичанске и Попасной из-за обстрелов оккупантов повреждены газопроводы

Автор: Мария Кучерявец

В Северодонецке и Рубежном вражеские обстрелы не утихают с вечера. А ночью оккупанты обстреляли Попасную и Лисичанск, повредив газопроводы и жилые дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая в Telegram.

"В Лисичанске поврежден газовод и несколько домов. В Северодонецке пламя охватило четыре дома, в Попасной - пять и один дом разрушен, в городе перебит газовод. Количество жертв уточняется", - написал он.

Напомним, вчера в результате мощного вражеского обстрела Северодонецка, Рубежного и Лисичанска были разрушены десятки жилых домов. Среди мирных жителей есть погибшие и пострадавшие.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. Подробнее о том, что происходит в Украине прямо сейчас, о ситуации в разных городах, оперативные данные от ключевых ведомств и вся актуальная информация - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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