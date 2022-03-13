Обстрелы городов Луганской области: разрушены десятки жилых домов, есть погибшие и раненые

В результате мощного вражеского обстрела Северодонецка, Рубежного и Лисичанска (Луганская область) разрушены десятки жилых домов. Среди мирных жителей есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая.

По его словам, в результате обстрелов повреждения получили: 22 многоэтажных дома;

33 частных дома;

1 корпус госучреждения;

2 учебно-воспитательных заведения;

1 электростанция;

1 торговый склад. Последствия обстрелов ликвидируют сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). В одном из зданий в Северодонецке спасатели обнаружили одного погибшего и одного раненого мирного жителя. "В настоящее время обстрелы продолжаются в Северодонецке и Рубежном", - добавил Гайдай. Фото: оккупанты усилили обстрелы городов в Луганской области (facebook.com/sergey.gaidai.loga)