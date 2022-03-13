ru ua
Вс, 13 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Обстрелы городов Луганской области: разрушены десятки жилых домов, есть погибшие и раненые

Новина українською →
Луганск, Воскресенье 13 марта 2022 00:40
Обстрелы городов Луганской области: разрушены десятки жилых домов, есть погибшие и раненые Фото: оккупанты усилили обстрелы городов в Луганской области (facebook.com/sergey.gaidai.loga)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В результате мощного вражеского обстрела Северодонецка, Рубежного и Лисичанска (Луганская область) разрушены десятки жилых домов. Среди мирных жителей есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая.

По его словам, в результате обстрелов повреждения получили:

  • 22 многоэтажных дома;
  • 33 частных дома;
  • 1 корпус госучреждения;
  • 2 учебно-воспитательных заведения;
  • 1 электростанция;
  • 1 торговый склад.

Последствия обстрелов ликвидируют сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). В одном из зданий в Северодонецке спасатели обнаружили одного погибшего и одного раненого мирного жителя.

"В настоящее время обстрелы продолжаются в Северодонецке и Рубежном", - добавил Гайдай.

Фото: оккупанты усилили обстрелы городов в Луганской области (facebook.com/sergey.gaidai.loga)

Напомним, ранее стало известно о том, что на оккупированной территории Луганской области захватчики разгоняют мирные протесты выстрелами.

Война России против Украины продолжается 18-й день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Луганск Северодонецк Лисичанск Рубежное Война России против Украины
NEWS
Украина и РФ договорились о создании рабочих подгрупп
Украина и РФ договорились о создании рабочих подгрупп
DAILY
Когда Украина вступит в Евросоюз: вопросы и ответы
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Когда Украина вступит в Евросоюз: вопросы и ответы