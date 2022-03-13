Обстрелы городов Луганской области: разрушены десятки жилых домов, есть погибшие и раненые
В результате мощного вражеского обстрела Северодонецка, Рубежного и Лисичанска (Луганская область) разрушены десятки жилых домов. Среди мирных жителей есть погибшие и пострадавшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая.
По его словам, в результате обстрелов повреждения получили:
- 22 многоэтажных дома;
- 33 частных дома;
- 1 корпус госучреждения;
- 2 учебно-воспитательных заведения;
- 1 электростанция;
- 1 торговый склад.
Последствия обстрелов ликвидируют сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). В одном из зданий в Северодонецке спасатели обнаружили одного погибшего и одного раненого мирного жителя.
"В настоящее время обстрелы продолжаются в Северодонецке и Рубежном", - добавил Гайдай.
Фото: оккупанты усилили обстрелы городов в Луганской области (facebook.com/sergey.gaidai.loga)
Напомним, ранее стало известно о том, что на оккупированной территории Луганской области захватчики разгоняют мирные протесты выстрелами.
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