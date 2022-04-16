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В Лисичанске оккупанты снова атаковали нефтяное предприятие, - Гайдай

Фото: Пожар после обстрела завода (facebook.com/sergey.gaidai.loga)
Автор: Антон Федорцив

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал об очередном ударе войск РФ по промышленному объекту в Лисичанске.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на информацию главы области в Facebook.

Утром российские оккупанты атаковали нефтяное предприятие. В результате удара на площади 5000 кв. м поднялся пожар.

"Это уже не первый обстрел этого завода. Решисты целят в него систематически, чтобы истощить ГСЧС. Топлива там нет. Горят остатки нефтешлама", – написал Гайдай.

Кроме того, глава Луганской ОВА заявил о продолжении массированных обстрелов жилых кварталов города. Жителей Лисичанска призвали оставаться в укрытиях.

К слову, в Херсоне оккупационные войска распространяют призывы к сотрудничеству с РФ.

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