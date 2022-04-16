В Лисичанске оккупанты снова атаковали нефтяное предприятие, - Гайдай

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал об очередном ударе войск РФ по промышленному объекту в Лисичанске.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на информацию главы области в Facebook.
Утром российские оккупанты атаковали нефтяное предприятие. В результате удара на площади 5000 кв. м поднялся пожар.
"Это уже не первый обстрел этого завода. Решисты целят в него систематически, чтобы истощить ГСЧС. Топлива там нет. Горят остатки нефтешлама", – написал Гайдай.
Кроме того, глава Луганской ОВА заявил о продолжении массированных обстрелов жилых кварталов города. Жителей Лисичанска призвали оставаться в укрытиях.
К слову, в Херсоне оккупационные войска распространяют призывы к сотрудничеству с РФ.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.