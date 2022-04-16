В Лисичанске оккупанты снова атаковали нефтяное предприятие, - Гайдай

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал об очередном ударе войск РФ по промышленному объекту в Лисичанске.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на информацию главы области в Facebook.

Утром российские оккупанты атаковали нефтяное предприятие. В результате удара на площади 5000 кв. м поднялся пожар.

"Это уже не первый обстрел этого завода. Решисты целят в него систематически, чтобы истощить ГСЧС. Топлива там нет. Горят остатки нефтешлама", – написал Гайдай.

Кроме того, глава Луганской ОВА заявил о продолжении массированных обстрелов жилых кварталов города. Жителей Лисичанска призвали оставаться в укрытиях.