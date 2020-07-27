В Лисичанске неизвестные осквернили мемориал военным ВСУ

В городе Лисичанск Луганской области неизвестные осквернили мемориал военным Вооруженных сил Украины, которые освобождали город от российских наемников. За содеянное злоумышленникам грозит до 5 лет тюрьмы.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Следствие установило, что в ночь с 23 на 24 июля 2020 года неизвестные облили краской красного цвета памятный мемориал погибшим во время освобождения Лисичанска в июле 2014 года военнослужащим Вооруженных сил Украины.

"В рамках уголовного производства в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление лица (лиц), совершивших противоправные действия в отношении мемориального комплекса", - говорится в сообщении.

Фото: оскверненный мемориал (https://lug.gp.gov.ua)

Силовики открыли дело по ч. 2 ст. 297 (Надругательство над могилой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Крыму осквернили могилы крымских татар на мусульманском кладбище.

Также РБК-Украина писало, что в апреле в Виннице неизвестные осквернили Мемориальный комплекс Славы.