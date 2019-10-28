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В Лисичанске хотят ввести военную администрацию

Новости » Общество    28.10.2019 - 17:19
В Лисичанске хотят ввести военную администрацию
Иллюстративное фото (rubezhnoe.com.jpg)

Мэр Лисичанска и комитет Верховной рады хотят ввести в городе военно-гражданскую администрацию

Лисичанский городской голова Сергей Шилин предлагает ввести в Лисичанске (Луганская область) военно-гражданскую администрацию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что о создании военно-гражданской администрации в Лисичанске стало известно во время пресс-конференции участников расширенного выездного заседания Комитета Верховной рады Украины по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий.

"После заседания подошел мэр и говорит - у нас там большинство, оно голосует против, оно блокирует мою деятельность. И возможно, как вариант, ввести туда (в Лисичанск - ред.) военно-гражданскую администрацию. Я говорю, Боже, а вы не могли это сказать в микрофон. Мы это от вас и ожидали, конкретно, в чем посодействовать, чтобы ввести туда ВГА. Обращение от нас будет, очень быстрое", - заявил председатель комитета, народный депутат Украины Дмитрий Лубинец.

Напомним, в Лисичанске остаются без воды 30 тысяч человек в связи с порывами на сетях водоснабжения ЛКСП "Лисичанскводоканал". 23 октября, после подачи электрической энергии на объекты ЛКСП Лисичанськводоканал и восстановления водоснабжения, произошли порывы труб систем водоснабжения диаметром 600 мм по ул. Московская, диаметром 300 мм по ул. Постышева, диаметром 600 мм по ул. Генерала Потапенко, диаметром 600 мм по ул. Независимости.

Как сообщало РБК-Украина, в Краматорске задержали сотрудника Лисичанского пограничного отряда Донецко-Луганской Государственной пограничной службы по подозрению в работе на так называемую "народную полицию "Луганской народной республики".

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