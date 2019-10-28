У Лисичанську хочуть ввести військову адміністрацію

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Мер Лисичанська та комітет Верховної ради хочуть ввести в місті військово-цивільну адміністрацію

Лисичанський міський голова Сергій Шилін пропонує ввести в Лисичанську (Луганська область) військово-цивільну адміністрацію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Ззаначається, що про створення військово-цивільної адміністрації в Лисичанську стало відомо під час прес-конференції учасників розширеного виїзного засідання Комітету Верховної ради України з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Після засідання підійшов мер і каже - у нас там більшість, вона голосує проти, воно блокує мою діяльність. І можливо, як варіант, ввести туди (Лисичанськ - ред.) військово-цивільну адміністрацію. Я кажу, Боже, а ви не могли це сказати в мікрофон. Ми це від вас і очікували, конкретно, в чому посприяти, щоб ввести туди ВЦА. Звернення від нас буде, дуже швидке", - заявив голова комітету, народний депутат України Дмитро Лубинець.

Нагадаємо, у Лисичанську залишаються без води 30 тисяч осіб у зв'язку з поривами на мережах водопостачання ЛКСП "Лисичанскводоканал". 23 жовтня, після подачі електричної енергії на об'єкти ЛКСП Лисичанськводоканал та відновлення водопостачання, сталися пориви труб систем водопостачання діаметром 600 мм по вул. Московська, діаметром 300 мм по вул. Постишева, діаметром 600 мм по вул. Генерала Потапенка, діаметром 600 мм по вул. Незалежності.

Як повідомляло РБК-Україна, в Краматорську затримали співробітника Лисичанського прикордонного загону Донецько-Луганської Державної прикордонної служби за підозрою в роботі на так звану "народну поліцію "Луганської народної республіки".