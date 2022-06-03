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Лисичанск разрушен на 60%, в городе остаются 20 тысяч жителей

Новина українською →
Лисичанск, Пятница 03 июня 2022 03:17
Лисичанск разрушен на 60%, в городе остаются 20 тысяч жителей Фото: Лисичанск разрушен на 60% (facebook.com/sergey.gaidai.loga)
Автор: Артур Родивилов

В Лисичанске разрушено 60% инфраструктуры и жилых застроек. В городе нет света, газа, воды, не работает телефонная связь и интернет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главу Лисичанской ВГА Александра Заики в эфире телемарафона.

О ситуации в Украине люди узнают от сотрудников полиции и волонтеров.

Он добавил, что трасса Бахмут - Лисичанск под контролем украинских вооруженных сил, но под постоянными обстрелами оккупантов.

Руководитель Лисичанской ВЦА отметил что, несмотря на постоянные обстрелы, в город ежедневно поставляется гуманитарная помощь, в этом помогает ГСЧС и полиция.

Из 100 тысяч населения в городе осталось до 20 тысяч жителей. Сейчас эвакуация из города приостановлена.

Руководитель Лисичанской ВГА добавил, что, несмотря на очень сложную ситуацию в городе, все люди уверены, что украинские защитники очень крепко держат Лисичанск.

Напомним, что российские войска пытаются продвинуться в Лисичанск, избегая боев на Северском Донце со стороны Северодонецка.

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Северодонецк Лисичанск
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