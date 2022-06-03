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Лисичанськ зруйновано на 60%, у місті залишаються 20 тисяч мешканців

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Лисичанськ, П'ятниця 03 червня 2022 03:17
Лисичанськ зруйновано на 60%, у місті залишаються 20 тисяч мешканців Фото: Лисичанськ зруйновано на 60% (facebook.com/sergey.gaidai.loga)
Автор: Артур Родивилов

У Лисичанську зруйновано 60% інфраструктури та житлових забудов. У місті немає світла, газу, води, не працює телефонний зв'язок та інтернет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова главу Лисичанської ВДА Олександра Заїки в ефірі телемарафону.

Про ситуацію в Україні люди дізнаються від співробітників поліції та волонтерів.

Він додав, що траса Бахмут - Лисичанськ під контролем українських збройних сил, але під постійним обстрілом окупантів.

Керівник Лисичанської ВЦА зазначив, що, попри постійні обстріли, до міста щодня поставляється гуманітарна допомога, у цьому допомагає ДСНС та поліція.

Зі 100 тисяч населення в місті залишилося до 20 тисяч жителів. Наразі евакуацію з міста призупинено.

Керівник Лисичанської ВДА додав, що попри дуже складну ситуацію у місті, всі люди впевнені, що українські захисники дуже міцно тримають Лисичанськ.

Нагадаємо, що російські війська намагаються просунутися в Лисичанськ, уникаючи боїв на Сіверському Дінці з боку Сєвєродонецька.

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Сєвєродонецьк Лисичанськ
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