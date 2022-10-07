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У лісі під Ізюмом на міні підірвався ще один грибник

Фото: у лісі під Ізюмом на міні підірвався ще один грибник (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Вранці 7 жовтня у лісосмузі в Ізюмському районі на міні підірвалася жінка, яка збирала гриби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВ Олега Синєгубова.

"Вранці в Ізюмському районі 47-річна жінка отримала поранення, наступивши на міну. Постраждала збирала гриби у лісі", - розповів він.

Синєгубов вкотре нагадав, що мінна небезпека, особливо в лісосмугах, не зникла. Вибухотехніки працюють у посиленому режимі, але залишені від ворога заміновані площі величезні.

Нагадаємо, 2 жовтня у Чернігівській області автомобіль з людьми потрапив на міну. Загинули 4 особи.

Також в Охтирському районі Сумської області автомобіль "Укртелекому" підірвався на ворожій міні. Внаслідок події загинула людина.

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Харків