Ліси, мости та дитячі іграшки. Рятувальники розповіли, де найчастіше трапляються міни
Російські окупанти можуть маскувати вибухівку під побутові предмети та залишати їх у неочевидних місцях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.
"Часом замінованими є неочевидні місця, як-от береги річок, лісопаркові зони, дитячі майданчики, криниці. Також ворог ховає вибухові пристрої у будинках, маскує їх під побутові предмети і навіть мінує іграшки", - зазначають рятувальники.
Зазначимо, що не варто наближатися до територій, поруч з якими є знак "Стоп мини" у вигляді черепа та схрещених кісток. Проте не всі заміновані ділянки мають такий знак. До того ж, небезпечні ділянки з біло-червоною смужкою без таблички "Стоп мини".
ДСНС зібрало перелік потенційно небезпечних місць і територій. Зокрема, до них відносять:
- вулиці та дворики, де проходили бойові дії;
- воєнно-стратегічні локації там місцевості, як аеропорт чи полігон;
- об'єкти стратегічної інфраструктури;
- місцевість біля мостів, узбіччя доріг;
- воєнні контрольно-пропускні пункти;
- водні джерела, криниці, береги річок;
- поле, лісосмуги, ліси;
- кладовищі;
- тіла загиблих людей;
- дитячі іграшки.
Повний перелік дивіться на ілюстраціях.
Нагадаємо, раніше рятувальники розповідали, як краще ознайомити дітей з темою мінної небезпеки.
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