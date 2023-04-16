Ліси, мости та дитячі іграшки. Рятувальники розповіли, де найчастіше трапляються міни

Російські окупанти можуть маскувати вибухівку під побутові предмети та залишати їх у неочевидних місцях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС .

"Часом замінованими є неочевидні місця, як-от береги річок, лісопаркові зони, дитячі майданчики, криниці. Також ворог ховає вибухові пристрої у будинках, маскує їх під побутові предмети і навіть мінує іграшки", - зазначають рятувальники.

Зазначимо, що не варто наближатися до територій, поруч з якими є знак "Стоп мини" у вигляді черепа та схрещених кісток. Проте не всі заміновані ділянки мають такий знак. До того ж, небезпечні ділянки з біло-червоною смужкою без таблички "Стоп мини".

ДСНС зібрало перелік потенційно небезпечних місць і територій. Зокрема, до них відносять:

вулиці та дворики, де проходили бойові дії;

воєнно-стратегічні локації там місцевості, як аеропорт чи полігон;

об'єкти стратегічної інфраструктури;

місцевість біля мостів, узбіччя доріг;

воєнні контрольно-пропускні пункти;

водні джерела, криниці, береги річок;

поле, лісосмуги, ліси;

кладовищі;

тіла загиблих людей;

дитячі іграшки.

Повний перелік дивіться на ілюстраціях.