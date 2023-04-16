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Ліси, мости та дитячі іграшки. Рятувальники розповіли, де найчастіше трапляються міни

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Неділя 16 квітня 2023 06:25
Ліси, мости та дитячі іграшки. Рятувальники розповіли, де найчастіше трапляються міни Фото: рятувальники розповіли, де найчастіше трапляються міни (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти можуть маскувати вибухівку під побутові предмети та залишати їх у неочевидних місцях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

"Часом замінованими є неочевидні місця, як-от береги річок, лісопаркові зони, дитячі майданчики, криниці. Також ворог ховає вибухові пристрої у будинках, маскує їх під побутові предмети і навіть мінує іграшки", - зазначають рятувальники.

Зазначимо, що не варто наближатися до територій, поруч з якими є знак "Стоп мини" у вигляді черепа та схрещених кісток. Проте не всі заміновані ділянки мають такий знак. До того ж, небезпечні ділянки з біло-червоною смужкою без таблички "Стоп мини".

ДСНС зібрало перелік потенційно небезпечних місць і територій. Зокрема, до них відносять:

  • вулиці та дворики, де проходили бойові дії;
  • воєнно-стратегічні локації там місцевості, як аеропорт чи полігон;
  • об'єкти стратегічної інфраструктури;
  • місцевість біля мостів, узбіччя доріг;
  • воєнні контрольно-пропускні пункти;
  • водні джерела, криниці, береги річок;
  • поле, лісосмуги, ліси;
  • кладовищі;
  • тіла загиблих людей;
  • дитячі іграшки.

Повний перелік дивіться на ілюстраціях.

Нагадаємо, раніше рятувальники розповідали, як краще ознайомити дітей з темою мінної небезпеки.

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